Doğum gününde öldürülen Hüseyin'in cinayet zanlısı Adıyaman'a getirildi (3)
MAHKEMEYE ÇIKARILMADAN TUTUKLANDIAdıyaman'da, 13 yaşındaki Hüseyin Nasullah Çelik'i bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini yol kenarına atan, olay sonrası ise kaçtığı Antalya'da yakalanarak Adıyaman'a getirilen Murat Çekiç tutuklandı.
MAHKEMEYE ÇIKARILMADAN TUTUKLANDI
Adıyaman'da, 13 yaşındaki Hüseyin Nasullah Çelik'i bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini yol kenarına atan, olay sonrası ise kaçtığı Antalya'da yakalanarak Adıyaman'a getirilen Murat Çekiç tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayıyla güvenlik gerekçesi nedeniyle mahkemeye çıkarılmadan tutuklanan Murat Çekiç, geniş güvenlik önlemi altında cezaevine götürüldü.
Kaynak: DHA
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