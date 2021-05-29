Doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye alan Gülşen takipçilerini güldürdü

Ünlü şarkıcı Gülşen, 45'inci yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Hasan Mezarcı'nın, "İkizler burcu cennete giremez" sözlerini paylaşarak, "O zaman doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullanan Gülşen, takipçilerini kahkahaya boğdu.

Türk popun kraliçesi Gülşen, 2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine girmişti. Eşiyle birlikte müzik piyasasında başarılı işlere imza atan Gülşen, 2017'de ilk çocukları Azur Benan'ı kucaklarına aldı. 45 yaşına giren başarılı şarkıcı, doğum gününde sosyal medya paylaşımı yapmayı da unutmadı.

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI KAHKAHAYA BOĞDU

45 yaşına ayak basan Gülşen, afili sözler yerine komik bir paylaşımla doğum gününü kutladı. Kendisini Mesih ilan ettiği için sosyal medyada çok konuşulan Hamza Mezarcı'nın ikizler burcu hakkındaki sözlerini paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerini kahkahaya boğdu. Paylaşımında "İkizler burcu cennete gidemez" sözüne dikkat çeken Gülşen, "O zaman happy birthday to me" notunu düşerek takipçilerini güldürdü.

HADİSE'NİN YERİNE GÜLŞEN GELECEK

Son yıllarda ailesiyle beraber yurt dışında yaşayan ve müzik çalışmaları için İstanbul'a geri döneceklerini dillendiren Gülşen, iddiaya göre gelecek sezon "O Ses Türkiye" jürisinde Hadise'nin yerine gelecek.