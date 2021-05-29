Doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye alan Gülşen takipçilerini güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye alan Gülşen takipçilerini güldürdü

Doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye alan Gülşen takipçilerini güldürdü
Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Gülşen, 45'inci yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Hasan Mezarcı'nın, "İkizler burcu cennete giremez" sözlerini paylaşarak, "O zaman doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullanan Gülşen, takipçilerini kahkahaya boğdu.

Türk popun kraliçesi Gülşen, 2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine girmişti. Eşiyle birlikte müzik piyasasında başarılı işlere imza atan Gülşen, 2017'de ilk çocukları Azur Benan'ı kucaklarına aldı. 45 yaşına giren başarılı şarkıcı, doğum gününde sosyal medya paylaşımı yapmayı da unutmadı.

DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI KAHKAHAYA BOĞDU

45 yaşına ayak basan Gülşen, afili sözler yerine komik bir paylaşımla doğum gününü kutladı. Kendisini Mesih ilan ettiği için sosyal medyada çok konuşulan Hamza Mezarcı'nın ikizler burcu hakkındaki sözlerini paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerini kahkahaya boğdu. Paylaşımında "İkizler burcu cennete gidemez" sözüne dikkat çeken Gülşen, "O zaman happy birthday to me" notunu düşerek takipçilerini güldürdü.

Doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye alan Gülşen takipçilerini güldürdü

HADİSE'NİN YERİNE GÜLŞEN GELECEK

Son yıllarda ailesiyle beraber yurt dışında yaşayan ve müzik çalışmaları için İstanbul'a geri döneceklerini dillendiren Gülşen, iddiaya göre gelecek sezon "O Ses Türkiye" jürisinde Hadise'nin yerine gelecek.

Serkay Tütüncü'den gündem yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi
Serkay Tütüncü'den gündem yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi
Aynur Aydın'dan çok konuşulacak itiraf: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum
Aynur Aydın'dan çok konuşulacak itiraf: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum
Burak Akdoğan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Varank İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Evgar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye alan Gülşen takipçilerini güldürdü - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 14:54:06. #1.15#

title