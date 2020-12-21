Kızının doğum günü için aldığı pastanın içinden demir parçası çıktı

Adana'da 6 yaşındaki kızları için bir pastaneden doğum günü pastası siparişi veren aile, pastayı servis ettikten sonra kötü bir sürprizle karşılaştı. Pastanın içinden neye ait olduğunu bilmedikleri bir demir parçasının çıktığını gören aile, pastanenin ihmalinden dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Adana'da 6 yaşındaki kızları Mürüvvet için Kuruköprü Mahallesi Özler Caddesi üzerindeki bir pastanede doğum günü pastası yaptıran aile, pastayı servis ettikten sonra kötü bir sürprizle karşılaştı. Pastanın içinde neye ait olduğu belli olmayan 3 cm uzunluğunda bir demir parçası çıktı.

PASTANENİN İHMALİNE ÇOK ÜZÜLDÜLER

İsminin açıklanmasını istemeyen aile, yaş pastadan çıkan demir parçasını yemeden gördükleri için mutlu olduklarını, fakat pastanenin büyük ihmalkarlığı karşısında üzgün olduklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı