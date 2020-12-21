Kızının doğum günü için aldığı pastanın içinden demir parçası çıktı
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Kızının doğum günü için aldığı pastanın içinden demir parçası çıktı

21.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:39

Adana'da 6 yaşındaki kızları için bir pastaneden doğum günü pastası siparişi veren aile, pastayı servis ettikten sonra kötü bir sürprizle karşılaştı. Pastanın içinden neye ait olduğunu bilmedikleri bir demir parçasının çıktığını gören aile, pastanenin ihmalinden dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Adana'da 6 yaşındaki kızları Mürüvvet için Kuruköprü Mahallesi Özler Caddesi üzerindeki bir pastanede doğum günü pastası yaptıran aile, pastayı servis ettikten sonra kötü bir sürprizle karşılaştı. Pastanın içinde neye ait olduğu belli olmayan 3 cm uzunluğunda bir demir parçası çıktı.

Kızının doğum günü için aldığı pastanın içinde demir parçası çıktı

PASTANENİN İHMALİNE ÇOK ÜZÜLDÜLER

İsminin açıklanmasını istemeyen aile, yaş pastadan çıkan demir parçasını yemeden gördükleri için mutlu olduklarını, fakat pastanenin büyük ihmalkarlığı karşısında üzgün olduklarını belirtti.

Kızının doğum günü için aldığı pastanın içinde demir parçası çıktı
Kızının doğum günü için aldığı pastanın içinden demir parçası çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
MUS MAHO: bizde sigara izmariti çıktı. 3 cm büyüklüğünde markası dahi okunabiliyordu.
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GIDA MÜHENDİSİ: Bir sürü işsiz gıda mühendisi var. Atamalar çok az. Denetimlerin artması lazım. Özel sektörde asgari ücret teklif ediyorlar. Denetimler devlet yoluyla arttırılırsa iyi olur. Gıda mühendislerinin önemi çok fazla. Malesef ülkemizde değer verilmiyor.
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SAHİBİNDEN: Her sucu hastaneye yikmayin ulen
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 12:02:13. #1.15#
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