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Doğum günü öpücüğü

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Doğum günü öpücüğü

Ünlü oyuncu Murat Parasayar, 55'inci doğum gününü Pera Adalı Meyhane'de kutladı. Eşi Burçin Parasayar, bu özel günde ünlü oyuncuyu öpücüklere boğdu. İşte detaylar...

Oyuncu Murat Parasayar, 55'inci yaş gününü Şişhane'deki Pera Adalı Meyhane'de kutladı. Parasayar'ın yakın dostları Özlem-Bülent Çağın çifti, kendisi için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Pastasını kesen ünlü oyuncuyu eşi Burçin Parasayar öpücüklere boğdu.

Parasayar, "Eşiniz size ne hediye aldı?" sorusuna, "Hayatımın en güzel hediyesi eşimin kendisi zaten" diye yanıt verdi. Murat Parasayar'ı mutlu gününde yakın arkadaşı olan şarkıcı Umut Zen de yalnız bırakmadı.

Doğum günü öpücüğü

Doğum günü öpücüğü

Doğum günü öpücüğü

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