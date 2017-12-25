Doğudaki Yaylalar Baharda Şenlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasağının gelecek bahardan itibaren kaldırılacağı yönündeki açıklaması, doğu illerinde sevinçle karşılandı.



43- "Hayvan ve süt çoğalacak, et ucuzlayacak"



Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay da ilçede 2 milyon ton kaba yem potansiyeli olduğunu söyledi.



Yayla yasağının kaldırılmasıyla buralardaki ot ve kaba yemin tekrar gündeme geleceğini belirten Onay, şöyle devam etti:



"Bununla hayvan ve süt çoğalacak, et ucuzlayacak. Tarıma dayalı olan sanayinin hareketlenmesine de katkıda bulunacak. Bu, büyük bir atılımdır. Hayvanlara kışın yedireceğimiz bitkiyi yazın yediriyorduk, kışa yemimiz kalmıyordu. Yayla yasağının kaldırılması bu sıkıntının giderilmesi anlamına gelir. Memlekete faydası çok büyüktür. İlçede 500 bin koyun, 60-70 bin civarında büyükbaş hayvan bulunuyor. Yaylalara insanlarımız çıktığı zaman bu iş gücünü katma değere çevirecek. Katma değer paraya dönecek, dolayısıyla vatandaşların durumu iyi olacak."