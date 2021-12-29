Doğu'yu, Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı

ERZURUM (DHA) - DOĞU'yu Karadeniz'e bağlayarak, zorlu kış şartlarında hızlı ve kesintisiz hizmet sağlayacak olan Erzurum- Artvin arasında yapılan 2 bin 272 metre uzunluğundaki Pirinkayalar Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle açıldı.

Pirinkayalar Tüneli'nin açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum ve Artvin valileri, milletvekilleri, belediye başkanları, Karayolları Genel Müdürlüğü yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Helikopterle açılış alanına gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tören öncesi çalışanlar ve vatandaşlarla tünelin önünde fotoğraf çektirdi. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Doğu Anadolu bölgemizi, Karadeniz bölgemize bağlayan Erzurum-Artvin yolu üzerine inşa ettiğimiz Pirinkayalar Tüneli'mizin açılışına teşriflerinizden dolayı, Erzurumlu ve Artvinli kardeşlerim adına şükranlarımızı sunuyorum. AK Parti hükümetleri döneminde Erzurum'un bölünmüş yol uzunluğunu 49 kilometreden alıp 12 kat artırarak, 620 kilometreye çıkardık. Erzurum il genelinde halen devam eden tam 20 adet kara yolu projemizde yoğun çalışma halindeyiz. Artvin genelinde de 13 ayrı kara yolu projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün açılış programına katılımlarınızla bizleri onurlandırdığınız, Erzurum-Artvin kara yolu üzerindeki Pirinkayalar Tüneli, zorlu bir topoğrafyada yer alan dik ve dar 22 virajın yer aldığı, ağır kış şartlarında trafik akışının kesintiye uğradığı Pirinkayalar geçişini rahatlatacaktır. Bu şekilde, Erzurumlu dadaşımızın Karadenizli kardeşine ulaşımı çok daha rahat olacak. Sürücüleri zorlayan, özellikle kış aylarında tehlikesi iyice artan geçişler de tarihe karışacak. Projemizin yapıldığı bölge, 1'inci derece doğal sit alanı olduğu için yüksek çevre hassasiyetiyle çalıştık" dedi.