Doğu Türkistan Platformu'nca "Şaka Değil Soykırım" sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Türkistan Platformu'nca "Şaka Değil Soykırım" sergisi açıldı

Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Doğu Türkistan Platformu'nca 'Şaka Değil Soykırım' sergisi açıldı

Doğu Türkistan Platformu tarafından hazırlanan "Şaka Değil Soykırım" başlıklı sergi, Beyazıt Meydanı'nda açıldı.

Doğu Türkistan Platformu tarafından hazırlanan "Şaka Değil Soykırım" başlıklı sergi, Beyazıt Meydanı'nda açıldı.

Aralarında İHH İnsani Yardım Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Yedi Hilal, Cihannüma, Özgür-DER, Hukukçular Derneği, İletişim Platformu, Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği'nin de bulunduğu 200 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı platform üyeleri, Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi. Katılımcılar, Türkiye ve Doğu Türkistan bayrakları açtı.

Serginin açılışında açıklama yapan Avukat Uğur Yıldırım, yaklaşık 8 milyon Doğu Türkistanlının gönüllü mesleki eğitim kamplarında soykırıma uğradığını söyledi.

Yıldırım, Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ilan edilen tüm hakları gasbettiğini savundu.

Avukat Yıldırım, kampların bir an önce kapatılması, hak ihlallerine son verilmesi ve bu konuda BM'nin, İslam İşbirliği Teşkilatının ve İslam ülkelerinin seferber olması gerektiğini dile getirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da Doğu Türkistanlıların toplama kampında işkenceye maruz kaldığını söyledi.

Yıldırım, bugün toplama kamplarının yıl dönümü olduğunu dile getirerek, "Toplama kamplarının bir an önce kaldırılması, Uygur bölgesinin de bir an önce dünyaya açılması gerekiyor." dedi.

Platform üyeleri, basın açıklamasının ardından meydandan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Özlem Zengin Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Adrian Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Türkistan Platformu'nca "Şaka Değil Soykırım" sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:56:41. #1.16#
title