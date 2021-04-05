Son dakika 3. sayfa: Doğu Timor'daki sel ve heyelanlarda onlarca hayvan telef oldu
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Son dakika 3. sayfa: Doğu Timor'daki sel ve heyelanlarda onlarca hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Endonezya ve Doğu Timor'da devam eden sel ve heyelanlarda onlarca büyükbaş hayvan telef oldu.

Endonezya ve Doğu Timor'da devam eden sel ve heyelanlarda onlarca büyükbaş hayvan telef oldu.

Doğu Timor'da şiddetli yağış ve rüzgarların yol açtığı sel, heyelan ve ağaçların devrilmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetmişti. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, ülkede en az 7 bin kişinin evsiz kaldığı belirtilmişti. Ülkedeki sellerden hayvanlar da etkilenirken, onlarca büyükbaş hayvan telef oldu. Büyükbaş hayvanların sel sularına kapıldığı anlar ise bölge halkı tarafından kayıt altına alındı.

Endonezya'da 70 can kaybı

Endonezya'da etkili olan Seroja Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda bilanço artıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiği, en az 70 kişinin kayıp olduğu, binlerce kişinin ise evsiz kaldığı belirtilmişti. - JAKARTA

Son dakika 3. sayfa: Doğu Timor'daki sel ve heyelanlarda onlarca hayvan telef oldu
Son dakika 3. sayfa: Doğu Timor'daki sel ve heyelanlarda onlarca hayvan telef oldu
Son dakika 3. sayfa: Doğu Timor'daki sel ve heyelanlarda onlarca hayvan telef oldu
Son dakika 3. sayfa: Doğu Timor'daki sel ve heyelanlarda onlarca hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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