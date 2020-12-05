Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapasana kamerayı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Youtube'da yayın yapan 140 journos kanalında yayınlanan röportajında kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Perinçek'in ABD-Rusya analizinde çekim yapan kameramana "Biraz kapatsana kamerayı" dediği duyuluyor.
140 Journos dlı Youtube kanalında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in hayatını ve siyasi geçmişini konu alan bir belgesel hazırladı. "Kısmen İktidar" başlığıyla yayınlanan belgeselde Doğu Perinçek'in kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu.
ABD ANALİZİ SIRASINDA KAMERAYI KAPATTIRDI
Türkiye olarak Rusya'nın imparatorluk siyasetini desteklemesi gerektiğini ifade eden Doğu Perinçek, "Akdeniz ABD'nin eline geçmesin" dedikten sonra "Biraz kapatsana kamerayı" dediği görülüyor. Perinçek'in kameralar kapandıktan sonra ne dediği ise merak ediliyor.