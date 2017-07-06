Doğu'nun Çukurovası"Nın Lezzetleri Çiftçiye Gelir Kapısı Oldu

HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin en verimli toprakları arasında bulunan ve "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da çiftçiler, mikroklima iklim ve sulama imkanları sayesinde pek çok çeşit meyve ve sebze üretiyor.



Aras Vadisi'nin ortasında bulunan Iğdır, sahip olduğu iklim ve coğrafi konumuyla zengin tarımsal üretime imkan sağlıyor. Sadece narenciye ürünlerinin üretilemediği Iğdır'ın bereketli topraklarında 7 bin 300 kayıtlı çiftçi faaliyet gösteriyor.



Verimli toprakları ve sahip olduğu mikroklima iklimi dolayısıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak anılan kentte çiftçiler, başta kayısı, domates, elma, şeftali, karpuz, ceviz, kiraz, dut, erik, mısır ve pamuk olmak üzere birçok ürün üretiyor.



Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yaklaşık 358 bin hektarlık yüzölçüme sahip olduğunu ve bu alanın yüzde 33'üne tekabül eden 118 bin 500 hektarın tarım arazisi olarak kullanıldığını söyledi.



Tarım arazilerinin büyük kısmının birinci sınıf tarım alanı olduğunu ve her türlü ürünün üretilebildiğini dile getiren Yolcu, "Tahıldan tutun hububata kadar aklınıza ne geliyorsa burada üretilir. Meyve, sebze konusunda da çok ileri noktadayız." dedi.



"Iğdır Doğu'nun Çukurovası'dır"



Iğdır'da üretilen ürünlerin çevre illerin ihtiyaçlarını da karşıladığını anlatan Yolcu, şunları kaydetti:



"Iğdır, Doğu'nun Çukurovası'dır, mikroklima iklime ve yaklaşık 800 rakıma sahiptir. Kentimiz, bu iklim ve doğal yapısıyla, coğrafyası nedeniyle bu tür ürünlerin yetiştirilmesine çok uygun. Iğdır'daki tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 74'ü sulanabilir tarım arazisi. Doğu ve Batı Iğdır sulama projelerimiz var. Aras'tan beslenen bu verimli topraklar sayesinde bu ürünler ortaya çıkıyor."



Çiftçi Taner Varol da sırık domatesi yetiştirdiğini belirterek, "Bu domatesi fidesine kadar kendimiz üretiyoruz. Nahçıvan'a, Güneydoğu Anadolu bölgesine domatesi biz veriyoruz. Pazar açık olsun, piyasa açık olsun bu bize yetiyor." dedi.



Kentin mikroklima iklime sahip olması sebebiyle domates veriminin yüksek olduğunu dile getiren Varol, "Bu yıl 80-100 ton ürün bekliyorum. Alıcılar domatesi genelikle gelip tarladan alıyor veya biz götürüp toptancılara satıyoruz." ifadesini kullandı.



"Ürünlere bebek gibi bakıyoruz"



Üreticilerinden Mesut Kaya da bu yılki üretimin şimdiden yüzlerini güldürdüğünü söyledi.



Mısır, domates ve karpuz yetiştirerek geçindiğini belirten Kaya, "Bu bölgede en fazla meyve ve sebze üretimi Iğdır yöresinde gerçekleşiyor. Bazı yıllar fazla ürün elde edemesek de bu yıl gayet verimli geçiyor. Ektiğimiz ürünlere hasat dönemine kadar adeta bebek gibi bakıyoruz. Hasatta verimli bir sezon gerçekleşirse yüzümüz gülüyor. Çok şükür bu şekilde geçiniyoruz." dedi.