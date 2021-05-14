Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında "bayram sessizliği" sürüyor
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında "bayram sessizliği" sürüyor

Anadolu Ajansı / İsa Keleş - Haberler | Güncel

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor. Anıtpark Meydanı, Düzce Valiliği önü ve İstanbul Caddesi drone ile havadan görüntülendi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında 'bayram sessizliği' sürüyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında 'bayram sessizliği' sürüyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında 'bayram sessizliği' sürüyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında 'bayram sessizliği' sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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