"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın Valisi Sinan Güner'in açıklaması Bartın Valisi Sinan Güner'in yaya geçidini boyaması Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semir ve İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş'un yaya geçidini boyaması Araçlara broşür dağıtımı BARTIN - Bartın'da da Vali Sinan Güner, İl Jandarma Komutanı Albay...

Bartın Valisi Sinan Güner'in açıklaması

Bartın Valisi Sinan Güner'in yaya geçidini boyaması

Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semir ve İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş'un yaya geçidini boyaması

Araçlara broşür dağıtımı BARTIN - Bartın'da da Vali Sinan Güner, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş'la Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Bu sembolik çabanın karşılığını beklediklerini ifade eden Güner, "Zaman içerisinde oturacağını düşünüyorum. Bu, bir kültür ve eğitim meselesi. Hayatın parçası haline gelmesi icap ediyor. Tekrar bunu vurgulamak için buradayız. Yaya önceliği, trafikte kırmızı çizgimiz." ifadesini kullandı.

Daha sonra araç sürücülerine broşür ve düdük dağıtıldı.

'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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