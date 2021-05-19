Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 4 ilde öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 4 ilde öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla 18 Temmuz Düzce Stadı'nda toplanan yaklaşık 150 sporcu ve öğrenci, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Vatandaşların da katıldığı organizasyon, katılımcıların ellerindeki ay yıldızlı balonları havaya bırakmasıyla sona erdi.

Genlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere, "Tüm sporcu kardeşlerime ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice etkinliklerde İstiklal Marşı'mızı daha gür bir sesle söyleyeceğiz." dedi.

Sakarya

Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 19.19'u gösterdiğinde Türk bayrakları açıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Vali Yardımcısı Murat Karasu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, çocuklar, gençler ve yabancı öğrenciler katıldı.

Kocaeli

Kocaeli Atletizm Pisti'nde kutlamalar kapsamında saat 19.19'da Türk bayrakları açıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve öğrenciler katıldı.

İzmit ilçesinde de vatandaşlar, etkinlik için hazırlıklarını yaparak balkonlarını süsledi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla saat 19.19'da balkonlara çıkan site sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı çağrısına katıldı.

Vatandaşların İstiklal Marşı'nı büyük coşkuyla okuduğu anlarda renkli görüntüler oluştu.

Karabük

Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda kutlamalar kapsamında saat 19.19'u gösterdiğinde Türk bayrakları açıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Müzik dinletisinin yapıldığı etkinliğe Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, öğrenciler, sporcular ve gençler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer