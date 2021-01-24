Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

24.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:39

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın ikinci gününde Sakarya'nın en işlek noktalarından Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park ve Millet Bahçesi'nde sakinlik hakim oldu.

Kocaeli'nde cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki yürüyüş yolu güzergahı başta olmak üzere kentin işlek yerlerinden Kent Meydanı, Cumhuriyet Parkı ve Fethiye Caddesi boşaldı.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol etti.

Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da da vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uymasıyla kentin en işlek noktaları sessizliğe büründü.

Kolluk kuvvetleri, dışarıda olan yaya ve araç sürücülerinin izin belgelerini kontrol ederek kısıtlamadan muaf ve görevli olanlar hariç hiç kimsenin dışarıda bulunmasına izin vermiyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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