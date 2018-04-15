Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı Kapılarını Kapadı

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ. ve ilgili odalar tarafından düzenlenen Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Doğu Marmara Sera, Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı sona erdi.

TÜYAP Anadolu Fuarları Doğu Marmara Bölge Müdürü Fatih Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba günü ziyarete açılan fuarda beklentilerinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

TÜYAP'ın tarım fuarları konusunda oldukça deneyimli olduğunu dile getiren Güngör, Kocaeli'de ilk defa düzenlenen tarım fuarında 160 firma temsilciliğinin stant açtığını kaydetti.

Güngör, fuar alanının 3 salondan oluşan 25 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu olduğu bilgisini vererek, A salonunda mekanizasyoncular, B salonunda traktör firmaları, C salonunda sera, bahçe ve süs bitkileri firmaları ile tavukçuluk, arıcılık, süt ve et endüstrisinden bazı kurum ve kuruluşların yer aldığını anlattı.

Tarım fuarlarındaki tecrübeleri sayesinde Doğu Marmara Tarım Fuarı'nda çok sayıda nitelikli ziyaretçi ve katılımcıya ulaştıklarını vurgulayan Güngör, "Kent dinamikleri de fuarın geniş bir ziyaretçi kitlesine ulaşmasında büyük katkı sağladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı oldukça özveriyle çalıştı." diye konuştu.

"Gelecek yıllar için ümit vadediyor"

Güngör, fuarın kalitesi ve gösterilen ilginin gelecek yıllar için ümit vadettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kocaeli bir sanayi üssü ama aynı zamanda bir tarım havzası. Tarım kısmını, sanayi üssü gölgesinden çıkarılım istiyoruz. Burada da çok değerli bir hazine var ve biz bunu gösterme arzusundayız. Bu fuarla sadece Kocaeli değil; Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Yalova, Bilecik, Bursa gibi şehirleri içine alan bir bölgeye hitap ediyoruz. Dolayısıyla yaptığımız milli bir iş. Biz burada üretime, çiftçiye destek veriyoruz ve insanları burada buluşturuyoruz. Yeni teknolojileri burada gösteriyoruz, bilgi ve ürün alışverişini sağlıyoruz."

Fuarda birçok etkinliğe imza atıldığına dikkati çeken Güngör, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çok önemli projeleri var. Fuarda bu projelerini çiftçilerimize duyurdu. Ayrıca tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Binlerce ziyaretçi buraya akın etti. Herkes halinden çok memnun." şeklinde konuştu.

Güngör, Türk çiftçisinin kendini gösterebilmesi ve daha iyi bir noktaya gelmesi için gereken bütün altyapıyı sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.