Doğu Karadeniz yaylalarında vargit çiçeği güzelliği

DOĞU Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalar, sonbaharla birlikte açan ve Latince adı 'colchicum speciosum' olan vargit çiçeği ile renklendi.

Doğu Karadeniz yaylaları, sonbahar mevsiminin gelmesiyle 'vargit' olarak bilinen mor ve beyaz renkli çiçeklerle kaplandı. Yazın hayvanlarıyla yaylaya göç edenlerin dönüşünün haber cisi olan vargit çiçeği, havanın erken soğumasıyla erken açtı. Kar yağışına erken yakalanan yaylacılar ise köye dönüşe başladı.

Yayla sezonunun bitmek üzere olduğunu söyleyen Hasan Bayraktar, "Vargit çiçekleri açıp soldular. İlk kar yağdı, buraya geleli 6 ay oldu. 6 ay burada, 6 ay köydeyiz. Havalar soğuduğu için sezon kapanıyor. Bu sene sürekli yağmur yağmasından dolayı yayla sezonu iyi olmadı. 2 aydır yağmur yağıyor. Buraya yaz başında ilk gelen oluyoruz. Güz mevsiminde de en son inen biziz. Hamzaağa Yaylası güzel, sakin, gürültüden uzak bir yayla. Hayvanlarımız burada 6 ay doğal şekilde besleniyorlar" dedi.