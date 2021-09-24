Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü (2)

GÜMÜŞHANE (DHA) - ORDU YAYLALARI BEMBEYAZ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce gece saatlerinde Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de yüksek kesimlerde Kar yağışı etkili oldu. Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası, Giresun'un Karagöl Yaylası ve Gümüşhane'nin bazı yaylaları, beyaz örtüyle kaplandı.

Mustafa KIRLAK/ ORDU,