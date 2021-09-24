Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü (2)

ORDU YAYLALARI BEMBEYAZDoğu Karadeniz Bölgesi'nde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce gece saatlerinde Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

GÜMÜŞHANE (DHA) - ORDU YAYLALARI BEMBEYAZ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce gece saatlerinde Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de yüksek kesimlerde Kar yağışı etkili oldu. Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası, Giresun'un Karagöl Yaylası ve Gümüşhane'nin bazı yaylaları, beyaz örtüyle kaplandı.

Mustafa KIRLAK/ ORDU,


Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü (2)

Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü (2)

Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü (2)

Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Ebru Gündeş
Spor Cristiano Kerem Aktürkoğlu Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Cengiz Ergün Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:34:00. #1.12#