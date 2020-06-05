Doğu Karadeniz'de yaylacıların zorlu yolculuğu sürüyor
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Doğu Karadeniz'de yaylacıların zorlu yolculuğu sürüyor

Doğu Karadeniz'de hayvancılıkla uğraşan göçerler, hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak için sürüleriyle gidecekleri yaylalara varmak için yollara düştü.

05.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:48

Doğu Karadeniz'de hayvancılıkla uğraşan göçerler, hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak için sürüleriyle gidecekleri yaylalara varmak için yollara düştü.

Artvin'de baharın gelmesiyle köylüler yaz aylarını geçirecekleri yaylalara hayvanlarını çıkarmaya başladı.

Borçka ilçesine bağlı Macahel Vadisi'nden hayvanlarıyla yola çıkan köylüler, 4 saatlik zorlu yolculuğun ardından bin 700 rakımlı Gorgit yaylası'na ulaştı.

Kimi yaylacılar hayvanlarıyla yürüyerek, bazı aileler de kamyonlarla yaylaya gidiyor.

Göçerler, burada bir ay kaldıktan sonra 2 bin 100 metre rakımdaki Çikunet Yaylası'na çıkıp burada 2 ay konakladıktan sonra tekrar Gorgit Yaylası'na dönecek.

Yorucu ve zahmetli yolculuklarını kara yolunun kenarında devam ettiren göçerler, yaylacılık ve hayvancılık geleneğini sürdürüyor.

Hayvanlarını yaylaya götüren İsmail Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç saat süren yolculuğun ardından yaylaya vardıklarını belirterek, "Yüklerimizi atlarla taşıdık. Biraz yolculuğumuz zor geçti ama bir sıkıntı yaşamadık." dedi.

Gorgit Yaylası'nın çok güzel olduğunu dile getiren Avcı, herkesi buraya beklediklerini söyledi.

Doğu Karadeniz'de yaylacıların zorlu yolculuğu sürüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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