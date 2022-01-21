İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki bazı bölgeler için fırtına uyarısı - Haberler
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İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki bazı bölgeler için fırtına uyarısı

İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki bazı bölgeler için fırtına uyarısı
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde meydana gelebilecek fırtınaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde meydana gelebilecek fırtınaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasında, yarın öğle saatlerinden pazar günü öğle saatlerine kadar Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ın doğusunda rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden saatte 60-80 kilometre kuvvetle ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas çevreleri ile Tokat'ın doğusunda rüzgarın, fırtına ve yer yer saatte 70-100 kilometre kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yerdeki mevcut kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Doğu Karadeniz, Meteoroloji, Fırtına, Güncel, Haber

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