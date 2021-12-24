Doğu Karadeniz'de kar esareti; 366 yol kapandı - Haberler
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Doğu Karadeniz'de kar esareti; 366 yol kapandı

Doğu Karadeniz'de kar esareti; 366 yol kapandı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışıyla 366 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

TRABZON (DHA) - DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışıyla 366 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava dalgası ile birlikte 3 gündür kar yağışı etkili oluyor. Trabzon, Rize ile Giresun'da kar ve tipi nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları, ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle Rize'de 12 ilçede 251, Giresun'da 10 ilçede 71, Artvin'de 29 köy yolu ile Trabzon'da yüksek kesimli 15 mahallenin yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Doğu Karadeniz'de kar esareti; 366 yol kapandı

Doğu Karadeniz'de kar esareti; 366 yol kapandı

Doğu Karadeniz'de kar esareti; 366 yol kapandı

Doğu Karadeniz'de kar esareti; 366 yol kapandı

Doğu Karadeniz'de kar esareti; 366 yol kapandı

Doğu Karadeniz'de kar esareti; 366 yol kapandı

Doğu Karadeniz'de kar esareti; 366 yol kapandı

Doğu Karadeniz'de kar esareti; 366 yol kapandı

Doğu Karadeniz'de kar esareti; 366 yol kapandı

Doğu Karadeniz'de kar esareti; 366 yol kapandı

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri

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