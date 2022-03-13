Doğu Karadeniz'de 474 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

İKİZDERE, RİZE (AA) - Doğu Karadeniz'de cuma gününden itibaren aralıklarla etkili olan kar sebebiyle 474 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Rize'de kardan dolayı merkezde 25, Ardeşen'de 15, Çamlıhemşin'de 6, Derepazarı'nda 11, Fındıklı'da 5, Güneysu'da 2, Hemşin'de 2, İkizdere'de 29, İyidere'de 7, Kalkandere'de 22 ve Pazar'da 15 olmak üzere 139 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, il genelinde 59 iş makinesi, 133 personelle 114 köyde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İkizdere'de 7, Çamlıhemşin'de 6 ve Ardeşen'de 1 köyde kalan kimse olmadığı için çalışma gerçekleştirilmiyor.

İyidere, İkizdere, Çamlıhemşin ve Hemşin belediyeleri ekipleri de mahalle yollarında temizleme çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder turizm merkezinde ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama yapıyor.

Sürücüler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için uyarılırken, zincirsiz ve kış lastiksiz araçlara izin verilmiyor.

Bayburt

Bayburt'ta da kar nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, 48 personel ve 39 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Giresun

Giresun Valiliği'nden alınan bilgiye göre, merkezde 21, Alucra'da 27, Bulancak'ta 34, Çamoluk'ta 1, Çanakçı'da 4, Dereli'de 34, Doğankent'te 4, Espiye'de 12, Eynesil'de 3, Görele'de 36, Güce'de 6, Keşap'ta 17, Şebinkarahisar'da 3, Tirebolu'da 15 ve Yağlıdere'de 15 olmak üzere toplam 232 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan kar sebebiyle 91 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, 250 ekip ve 150 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışma yapılıyor.