Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği ile Trabzon Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

07.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:30

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) ile Trabzon Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve DKBB Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Trabzon Üniversitesi'nin şehrin diğer kurumlarıyla iş birliği yapma noktasındaki arzulu tutumunu ve bu konuda gösterdiği iradeyi çok önemli bulduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Yapacağımız ortak çalışmalar ve birlikte hazırlayacağımız projelerle üniversitenin tecrübelerini daha kaliteli hizmet noktasında belediyelerimize aktarmayı amaçlıyoruz. Yine belediyelerimiz de yeni kurulan üniversitemize mutlaka katkı sunacaktır. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de DKBB olarak Trabzon Üniversitesi ile yapılacak ortak çalışmalara her türlü katkıyı sunacağımızı belirtmek istiyorum."

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Emin Aşıkkutlu ise DKBB ile üniversite arasında imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni kurulan bir üniversite olsak da birimlerimiz ve idari kadromuza bakıldığında oldukça köklü bir kuruluşuz. Ciddi bir deneyim ve birikime sahibiz. Bu birikimimizi paydaşlarımızla paylaşmaktan onur duyuyoruz. DKBB'ye gösterdiği duyarlılık için de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Zorluoğlu ve Aşıkkutlu arasında protokol imzalandı.

Kaynak: AA