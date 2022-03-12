Doğu Demirkol Neden Şiveli Konuşuyor? İlk Kez Açıkladı
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Burak Kut ve Doğu Demirkol'un konuk olduğu Dayı Şov'da bu hafta, müzik, mizah, hatıralar ve kahkahalar havada uçuştu. Ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, neden şiveli konuştuğuyla ilgili az bilinen hikayeyi ilk kez canlı yayında anlattı.
AMASYA (Snob Magazin) - Doğu Demirkol, anne babasında olmamasına rağmen kendisinin neden şiveli konuştuğunu anlattı. Demirkol "Ben Amasya'da büyüdüm. Çocukluğumda Amasya'da bir tane genel cerrah vardı. O da benim babamdı. Ameliyat yapabilen bir tane doktor var. Küçük şehirde rockstar gibi. Ben de gıcık çocuğum; doktor çocuğuyum diye nefret ediyorlar. 'Nefret etmeyin, ben de şiveliyim, ben de sizin gibiyim' demek istedim. Şimdi Amasyalı arkadaşlarım jön gibi konuşuyor. Ben böyle kaldım" diye konuştu.
BABAM KOMEDYEN OLMAMDAN MEMNUN DEĞİL
Demirkol, babasının komedyen olmasından çok memnun olmadığını söyleyerek, "Bilgisayar mühendisliği okuduk ya, onu yapmam için hala çaba sarf ediyor" dedi.