Doğu Demirkol kimdir? Maske Kimsin Sen Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Doğu Demirkol kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. "The Masked Singer" adıyla tüm dünyada heyacanla takip edilen bir konsept olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Jüri üyeleri orasında yer alan Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli? Doğu Demirkol'un sevgilisi kimdir?

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Aydın Doğu Demirkol, Mersinli avukat bir anneyle Balıkesirli doktor bir babadan 6 Eylül 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ortaokulu Amasya'da liseyi ise Ankara'da okumuştur. Lisans eğitimi için İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı komik videolar ile dikkat çeken Doğu, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı. 2016 yılında BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yaptı. Buradaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı programa konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sundu.

Ardından Demirkol, Beşiktaş Kültür Merkezi, Ataşehir Dasdas Sahne, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi, Beylikdüzü Torium Sahne ve daha birçok mekanda tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi. 2018 yılında Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı "Zafer" karakteri ile sinema hayatı başladı. Aynı yıl İlk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde "Sinan Karasu" karakteriyle başrolde yer aldı.

2020 yılı Ocak ayında TRT1'de Tutunamayanlar adlı ilk televizyon dizisinde "Tarık Şakrak" karakterini canlandırdı. Aynı yıl İbrahim Büyükak'ın senaryonusunu yazıp oynadığı Bayi Toplantısı adlı sinema filminde canlandırdığı "Adem Ballı" karakteri ile başrolü paylaştı. 2020 yılının son gününde Digital Platform GAİN'de yayınlanan yılbaşına özel hazırladığı stand-up gösterisi gerçekleştirdi. 2021 Ocak ayında Mustafa Sandal ile düet yaptığı Tekrar adlı single çalışmasının normal ve kısa film olmak üzere 2 versiyonunun yayınlandığı skeç tadındaki farklı tarzıyla dikkat çeken klibinde Musti'nin eski kliplerine göndermede bulunuldu.

Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) January 3, 2022

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