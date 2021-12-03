Doğu'da soğuklar etkili oldu; Göle eksi 21,7'yi gördü (2) - Haberler
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Doğu'da soğuklar etkili oldu; Göle eksi 21,7'yi gördü (2)

Demirören Haber Ajansı / Suat İncedere - Haberler | Güncel
Doğu'da soğuklar etkili oldu; Göle eksi 21,7'yi gördü (2)

ÇILDIR GÖLÜNÜN YÜZEYİ BUZ TUTTUArdahan ve Kars il sınırları içinde yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tutmaya başladı.

ARDAHAN (DHA) - ÇILDIR GÖLÜNÜN YÜZEYİ BUZ TUTTU

Ardahan ve Kars il sınırları içinde yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tutmaya başladı. Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır'da en düşük hava sıcaklığı son günlerde sıfırın altında 15 ile 20 derece arasında seyretmesi sebebiyle göl yüzeyi buzla kaplandı. Çıldır Gölü'nde yaşanan donma sonrası atlı kızakçılar da sezon hazırlıklarını hızlandırdı. Bu arada bölgeyi gezmeye gelenler göl üzerinde yürüdü.


Doğu'da soğuklar etkili oldu; Göle eksi 21,7'yi gördü (2)

Doğu'da soğuklar etkili oldu; Göle eksi 21,7'yi gördü (2)

Doğu'da soğuklar etkili oldu; Göle eksi 21,7'yi gördü (2)

Doğu'da soğuklar etkili oldu; Göle eksi 21,7'yi gördü (2)

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