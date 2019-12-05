Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava
Haberler » Güncel » Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava - Haber

Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava

Evlerin çatılarından sarkan buz sarkıtları Şehir merkezinde etkili olan kar yağışı Belediye ekiplerinin yolları temizleme çalışması Araçların yolda ilerleyişi ERZURUM - Soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

05.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:43
Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava

Evlerin çatılarından sarkan buz sarkıtları

Şehir merkezinde etkili olan kar yağışı

Belediye ekiplerinin yolları temizleme çalışması

Araçların yolda ilerleyişi

ERZURUM - Soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler