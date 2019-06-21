Doğu'da camilerden çocuk sesleri yankılanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl açılan yaz Kur'an kursları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde camilerden çocuk sesleri yankılanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl, "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla 17 Haziran'da başlatılan kurslar, 9 Ağustos'a kadar sürecek.

Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak ve Bingöl'de düzenlenen kurslar büyük ilgi görürken, binlerce çocuk yaz tatilinde Kur'an-ı Kerim öğrenecek.

Diyarbakır ve Şırnak'ta eğitim verilen yerler arasında terör saldırılarında zarar gören ve onarılarak ibadete açılan cami ve Kur'an kursları da yer alıyor.

Diyarbakır'da 3 günde öğrenci sayısı 70 bine ulaştı

Diyarbakır'da cami ve Kur'an kurslarının da aralarında yer aldığı 2 bin 398 mekanda 3 bin 267 öğretici tarafından çocuklara eğitim verilmeye başlandı.

Bu eğitimin verildiği yerler arasında Sur ilçesinde terör saldırılarından zarar gören 12 camiden onarımın ardından yeniden hizmete açılan 7 camiden 6'sı da yer alıyor.

Kurs kayıtlarının devam ettiği Diyarbakır'da hedef binlerce çocuğa ulaşmak.

"Kur'an okumak çok güzel bir şey"

Sur ilçesindeki Ahsen Kur'an Kursu'nda eğitim alan öğrencilerden Tuba Araz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Kur'an okumak bence çok güzel. Herkesin kursa gelmesini tavsiye ediyorum." diyen Araz, tatillerinin dolu dolu geçeceğini Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra manevi değer de öğreneceklerini belirtti.

Ayşenur Çakmak da, Kur'an kursunun açılmasını dört gözle beklediğini, tüm çocuklara bu eğitimi almalarını tavsiye ettiğini aktardı.

Mardin

Mardin'de geçen yıl açılan bin 300 kursta yaklaşık 29 bin öğrenci eğitim alırken bu yıl düzenlenen bin 500 kursta 40 bin öğrencinin eğitim alması bekleniyor.

İl Müftüsü İsmail Çiçek, kurslara bu yıl yoğun ilgi beklediklerini söyledi.

Kurslara büyük ilgi olduğunu dile getiren Çiçek, "Okullar yeni bitti. Ama camiler cıvıl cıvıl." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle, kurslarda bir yandan çocuklara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrettiklerini bir yandan da sosyal etkinliklerle buluşturacaklarını anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Güzel kitabımızı çocuklarımızla buluşturuyoruz. Allah'ın elçisini öğretiyoruz onlara. Aynı zamanda dinlerini, namaz kılmayı, ibadeti öğrenecekler. Çocuklarımız takımlar halinde, okçulukta yarışacaklar, aynı zamanda Valimizin desteğiyle yüzme havuzlarına gidecekler. Caminin gölgesinde yetişecek çocuklara ihtiyacımız var. Onları destekleyecek velilere ihtiyacımız var."

Kursa katılan öğrencilerden Süleyman Bumanhan, 2 yıldır Kur'an kurslarına katıldığını söyledi.

Bu yıl Kur'an okumaya başladığını ve çok mutlu olduğunu ifade eden Bumanhan, "Ku'ran kursunu çok seviyorum. Allah hocalarımdan razı olsun. Yaz tatilim çok güzel geçiyor." diye konuştu.

Baran Evirgen de kursta hem dini bilgiler öğrendiklerini hem de güzel vakit geçirdiklerini anlatarak, yaz tatilini bu şekilde değerlendirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Feyzi Berk Duyan ise 3 yıldır kursa katıldığını belirterek, yaşıtlarına bu kurslara katılmalarını tavsiye etti.

Siirt

Geçen yıl 14 bin öğrencinin Kur'an kursuna katıldığı Siirt'te, bu yıl sayının 25 bine yükselmesi hedefleniyor.

İl Müftüsü Ahmet Altıok, il genelinde yaz Kur'an kurslarında 800 öğreticinin görev alacağını belirtti.

Çocukların Allah'ın en güzel emaneti olduğuna işaret eden Altıok, "İki ayda çocuklarımıza inşallah yüce Rabb'imizi, Peygamber efendimizi, Kur'an-ı Kerim'i, İslam büyüklerimizi, şanlı ecdadımızı ve ülkemizin değerlerini, anne babaya hürmeti, küçüklere sevgiyi, yani İslam ahlakını en güzel şekilde öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Altıok, ellerinden geldiğince çocukları hayata hazırlayacaklarını aktararak, tüm çocuklara başarı diledi.

Halid Bin Velid Camisi İmamı Musa Doğrusever, çocuklara dini eğitim vermenin yanı sıra onları aktivitelerle de buluşturduklarını anlattı.

Doğrusever, büyük ilgi ve heyecanla kursların devam ettiğini dile getirdi.

Şırnak

Geçen yıl 537 cami, 295 Kur'an kursunda, 947 imam ve öğretici gözetiminde yaklaşık 22 bin öğrencinin eğitim aldığı kentte, bu yıl hedef 30 bin öğrenciye ulaşmak.

PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu tahrip edilen ve onarılarak yeniden ibadete açılan Yeni Mahalledeki Geylani Camisinde düzenlenen kursa katılan öğrenciler büyük bir heyecanla eğitimi sürdürüyor.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, büyük bir ilgi ile karşılaştıklarını ifade ederek, il genelinde 537 cami, 295 Kur'an kursunda 950 din görevlisi ile bu hizmeti yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Terör saldırılarında zarar gören 70 cami ve Kur'an kursunun Türk Diyanet Vakfı tarafından onarıldığını, 30 caminin de yıkıldığını anlatan Tolan, "Kurban Bayramında 3 camimiz daha hizmete girecek. Bir de vatandaşlarımızca yapılan 38 camimizin inşaatı sürüyor." ifadelerini kullandı.

Tolan, kurslarla topluma yararlı bireyler yetiştirmek istediklerini belirterek, öğrencilere din eğitimin yanı sıra manevi değerleri, en önemlisi iyi insan olmayı öğrettiklerini kaydetti.

"Çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler ve gezi programları ile onlara dersleri sevdirmeye çalışıyoruz." diyen Tolan, amaçlarının çocukları topluma yararlı birer insan olarak yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Kursa katılan öğrencilerden Kübra Akdeniz, Kasrik beldesinden Kur'an kursu için geldiğini, Kur'an öğrenmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Jiyan Cesur da, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Hocalarımız sadece bize Kur'an öğretmiyorlar aynı zamanda iyi bir insan olmamız için tavsiyede bulunuyorlar. Ben inşallah hafız olacağım. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." şeklinde konuştu.

Bingöl

Bingöl Merkez Hacılar Camisi'nde başlatılan kursu ziyaret eden İl Müftüsü Muharrem Genç çocuklarla bilgiler verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli projelerinden birisi olan yaz Kur'an kursunu başlatmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Genç, il genelinde 650 cami, 30 mescit, 62 Kur'an kursu ve 110 diğer mekanda açılan kurslarda, bin 20 eğitmen gözetiminde 25 bini aşkın öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.

"Camilerimizde cıvıl cıvıl çocuk sesleri geliyor." diyen Genç, geçen sene açılan kurslarda 20 bine yakın öğrenciye eğitim verdiklerini aktardı.

"Yaz Kur'an kurslarını çok önemsiyoruz. Çocuklarımız büyüklerimizin varisidir." ifadelerini kullanan Genç, ailelere çocuklarını güvenilir mekanlar olan cami ve Kur'an kurslarına göndermeleri tavsiyesinde bulundu.

, il genelinde 650 cami, 30 mescit, 62 kuran kursu ve 110 diğer mekanlarda açılan kurslarda, bin 20 eğitmen gözetiminde 25 bini aşkın öğrenciye Kur'an eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA