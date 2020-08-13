Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor
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Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde sağanak etkili olacak.

Doğu'da 4 ilde sağanak bekleniyor
13.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:24

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek.

Bölgede Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinde başlayacak sağanak, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bırakacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 11, Erzurum'da 12, Ağrı'da 15, Erzincan'da 17, Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 24, Ardahan'da 20 derece olacak.

Kaynak: AA

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