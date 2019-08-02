Doğu Biga Madencilik'ten Kaz Dağları iddialarına yanıt

Doğu Biga Madencilik şirketi, Kaz Dağları'nda yaptıkları altın arama faaliyetlerine ilişkin son günlerde kamuoyunu yanıltan çok sayıda gerçek dışı iddia bulunduğunu öne sürdü. Şirket ayrıca altın arama ve çıkarma süreçlerinde siyanür ya da türevi bir maddenin kullanılmadığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nin, Atikhisar Barajı'na olumsuz bir etkisinin olmayacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle