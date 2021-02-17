Doğu Anadolu kar yağışıyla yeniden beyaza büründü
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Doğu Anadolu kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

17.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:09

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzincan

Erzincan'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları ekiplerince Erzincan-Erzurum, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında başlatılan tuzlama ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yürütüyor.

Beyaz örtüye bürünen park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştu.

Doğu Anadolu kar yağışıyla yeniden beyaza büründü
Doğu Anadolu kar yağışıyla yeniden beyaza büründü
Doğu Anadolu kar yağışıyla yeniden beyaza büründü
Doğu Anadolu kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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