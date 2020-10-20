Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor
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Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor

20.10.2020 09:06 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:11
Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı olarak geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan ve Ardahan'da 3, Erzurum ve Ağrı'da 4, Kars'ta 2, Iğdır'da 6 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan'da 23, Iğdır'da 24, Erzurum'da 19, Kars'ta 20, Ağrı'da 22, Ardahan'da 17 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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