Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - KARS
Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ile Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.
Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ile Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.
Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Kars Belediyesi ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.
Kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA