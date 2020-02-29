Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - KARS
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Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - KARS

Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ile Erzincan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

29.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:51
Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - KARS

Doğu Anadolu Bölgesindeki , Iğdır, , Ardahan, Ağrı ile 'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Kars Belediyesi ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor - KARS
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