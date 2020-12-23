Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü (2)
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Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü (2)

23.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:26

Patnos ilçesinde kar yağışı Araçlarının üzerinde biriken karları temizleyen vatandaşlar İş yerlerinin önünü temizleyen vatandaşlar AĞRI - Ağrı'da vatandaşlar, sabah saatlerinde ev ve iş yerlerinin önünü kar birikintilerinden temizledi.

Patnos ilçesinde kar yağışı

Araçlarının üzerinde biriken karları temizleyen vatandaşlar

İş yerlerinin önünü temizleyen vatandaşlar AĞRI - Ağrı'da vatandaşlar, sabah saatlerinde ev ve iş yerlerinin önünü kar birikintilerinden temizledi.

Karayolları 123. Şube Şefliği, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda ulaşımın aksamaması için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Bazı duyarlı vatandaşlar da çetin kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için belli noktalara yem ve mama bıraktı.

Patnos ilçesinde de etkili olan kar yağışı yaşamı zorlaştırdı.

Karı fırsat bilen çocuklar kartopu oynarken vatandaşlarda iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.

Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü (2)
Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü (2)
Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü (2)
Doğu Anadolu'da kar kentleri beyaza bürüdü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Emre Savman

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