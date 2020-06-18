Doğu Akdeniz için korkutan deprem uyarısı
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Doğu Akdeniz için korkutan deprem uyarısı

Doğu Akdeniz için korkutan deprem uyarısı Hatay ve Bingöl depremleri Doğu Akdeniz'de büyük bir deprem olacağının habercisi olduğu bildirildi Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, 14 gün önce Hatay'da, 3 gün öncede Bingöl'de yaşanan depremlerin ardından Doğu Akdeniz'de de...

18.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:02

Doğu Akdeniz için korkutan deprem uyarısı

Hatay ve Bingöl depremleri Doğu Akdeniz'de büyük bir deprem olacağının habercisi olduğu bildirildi

Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, 14 gün önce Hatay'da, 3 gün öncede Bingöl'de yaşanan depremlerin ardından Doğu Akdeniz'de de büyük bir deprem yaşanabileceğini uyarısında bulundu

Baki: "Afrika Levhası'nın geliş hızı iki kat arttı"

Oda Başkanı Baki, 1998 Adana depreminde 23 gün önceden kırılacak fayı ilgili makamlara bildirdiklerini ancak kimsenin önlem almadığını söyledi

ADANA - Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, 14 gün önce Hatay'da, 3 gün öncede Bingöl'de yaşanan depremlerin ardından Adana, Mersin ve Hatay'ın içerisinde bulunduğu Doğu Akdeniz'de son dönemde yoğun sismik hareketliliğin olduğunu, bu bölgelerde büyük bir deprem yaşanabileceğini ileri sürdü.

Doğu Akdeniz bölgesinde son 1 ayda yüzlerce küçük ölçekli deprem meydana geldi. 3 gün önce ise Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Bingöl-Karlıova-Erzincan arasındaki küçük bir kanadının kırılması sonucu Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem ardından da yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.

Akdeniz Bölgesi'ndeki yer altı hareketleriyle ilgili çalışmalar ve değerlendirmeler yapan JMO Adana Şube Başkanı Melih Baki, dünya tarihinin en yıkıcı depremlerinin yaşandığı, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, birkaç kez yerle bir olan Doğu Akdeniz için uyarıda bulundu.

"Afrika Levhası'nın geliş hızı arttı"

Afrika Levhası'nın 4-5 sene önce yılda 2.5 cm hareket ettiğini ancak son dönemlerde artık yılda 6 cm hareket ettiğini kaydeden Baki, "Türkiye'de riskli 3 bölge var. Birincisi Marmara, ikincisi Ege, üçüncüsü ise Adana'nın bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesi. Yaşadığımız bölgeye 2 tane önemli levha geliyor. Biri Afrika, diğeri Arap Levhası. Bingöl'de olan deprem burayı tetiklemez ama çok önemli bir sürecin içerisindeyiz. Dikkat edilmesi gerekir. Deprem olacak ve 24 saat izleniyor. 4-5 yıl önce Afrika Levhası'nın bize geliş hızı 2,5 santimetreyken şimdi 6 santimetre hızla geliyor. Bu çok önemli bir veri. Eğer Etna Yanardağı harekete geçerse basınç azalması olur ve o zaman bu hız 7 ise 6'ya düşer. Bingöl'de olan deprem de Doğu Anadolu Fay Hattı'nın uzantısı içerisinde olan bir depremdir" diye konuştu.

"6 ve üzeri deprem bekleniyor"

Doğu Akdeniz'de yaşanabilecek 6 ve üzeri bir deprem beklediklerinden bahseden Baki, "Bu depremin büyüklüğü kıracağı faya bağlıdır. Fay dediğiniz zaman tek bir hat değildir. Ana fayı kırarsa eğer büyük depremler olacaktır. 6 şiddetinin üzerinde depremler bekliyoruz. Ama şuanda izliyoruz. 1998 Adana depreminde 23 gün önceden o kırılacak fayı ilgili makamlara bildirmiştik ama önlem almadılar. Depremi 24 saat izleyen yerlerin bu konuda ön planda olması lazım. Deprem olacak ama asıl konuşmamız gereken deprem öncesi önlemler. Depreme karşı yapı tasarımı çok önemli" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz için korkutan deprem uyarısı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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