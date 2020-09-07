Doğu Akdeniz'deki Türk savaş gemileri Kıbrıs Türkü'nü selamladı
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Doğu Akdeniz'deki Türk savaş gemileri Kıbrıs Türkü'nü selamladı

Doğu Akdeniz'deki Türk savaş gemileri Kıbrıs Türkü'nü selamladıSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı...

07.09.2020 22:08 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:13

Doğu Akdeniz'deki Türk savaş gemileri Kıbrıs Türkü'nü selamladı

Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürüyor.

Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz astsubay açık deniz eğitimleri icra eden Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) 1'inci sınıf öğrencileri ve onları açık deniz eğitimleri kapsamında taşıyan TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) ve TCG Osmangazi (NL-125) gemileri, Girne Limanı önünden geçerek halkı çimariva ile selamladı.

Doğu Akdeniz'deki Türk savaş gemileri Kıbrıs Türkü'nü selamladı

Kaynak: DHA

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