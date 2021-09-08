Doğru'dan Kaymakam Sevgili'ye ziyaret
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Doğru'dan Kaymakam Sevgili'ye ziyaret

Doğru'dan Kaymakam Sevgili'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçenin yeni Kaymakamı Ömer Sevgili'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçenin yeni Kaymakamı Ömer Sevgili'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

İlçenin yeni Kaymakamı Sevgili'yi makamında ziyaret ederek İlçe Kaymakamlığı görevinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek başarılar dileyen Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, beraberindeki AK Parti Araban İlçe Başkanı Kasney ile MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör Kaymakam Sevgili ile Araban Ovası hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Doğru, Kaymakam Sevgili'ye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve kırsalında yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sevgili ise, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kasney ve MHP Araban İlçe Başkanı Gör'e ziyaretleri için teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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