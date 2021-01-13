Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı! 13 Ocak Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm, fragmanı izle! 27. bölüm fragmanı

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı!yayınlandı. İşte İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 15. bölümünün 2. tanıtımı... Doğduğun Ev Kaderindir, 13 Ocak 2021 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izleyici karşısında olacak...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜ FRAGMANI!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 24. BÖLÜMDE NE OLDU?

Uzaklaştırma kararı Mehdi'yi derinden etkiler. Zeynep'e ulaşamıyor olmanın öfkesi onu arka arkaya yapacağı hatalara sürükleyecektir. Mehdi'nin verdiği tepkiyle sarsılan Zeynep ise güvende olmamanın yarattığı korkuyla Barış'a sığınır. Bu sayede de Barış'ın hayatının bambaşka bir yönünü keşfetme şansı yakalar.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM KONUSU

Zeynep'in kararlı tutumuyla bir kez daha karşı karşıya kalan Mehdi bu kadarının haksızlık olduğunu düşünmeye başlar. Artık kendisinin de farklı bir yol izlemesinin zamanı geldiğini düşünür. Önüne konulan boşanma dilekçesiyle daha da hırslanır ve kritik bir karara imza atar.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.