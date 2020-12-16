Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları! Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün?
İlk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir fragman izle! Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları! Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün?
Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları! Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün?
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN?
Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanan dizi her Çarşamba saat 20.00'da TV 8 ekranlarında yayınlanmaktadır.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI!
Demet Özdemir Zeynep
İbrahim Çelikkol Mehdi
Zuhal Gencer Sakine
Senan Kara Nermin
Nail Kırmızıgül Ekrem
Engin Hepileri Faruk
Elif Sönmez Cemile
Hülya Duyar Sultan
Mehmet Korhan Fırat Celal
Fatih Koyunoğlu Nuh
Nurşim Demir Zeliha
Zeynep Kumral Müjgan
Naz Göktan Emine
Kazım Sinan Demirer Bayram