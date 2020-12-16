Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları! Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün?

İlk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir fragman izle! Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları! Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün?

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları! Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN?

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanan dizi her Çarşamba saat 20.00'da TV 8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI!

Demet Özdemir Zeynep

İbrahim Çelikkol Mehdi

Zuhal Gencer Sakine

Senan Kara Nermin

Nail Kırmızıgül Ekrem

Engin Hepileri Faruk

Elif Sönmez Cemile

Hülya Duyar Sultan

Mehmet Korhan Fırat Celal

Fatih Koyunoğlu Nuh

Nurşim Demir Zeliha

Zeynep Kumral Müjgan

Naz Göktan Emine

Kazım Sinan Demirer Bayram

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FRAGMAN İZLE