"Doğduğun Ev Kaderindir" sete geri döndü
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"Doğduğun Ev Kaderindir" sete geri döndü

TV8'de yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören başrollerini ; Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin sezon finali bölümü çekimleri başladı.

24.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:14

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Çağrı Bayrak'in yönetmenliğini üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" setinden ilk kare geldi. Çok yakında sezon finali ile TV8 ekranlarına gelecek olan "Doğduğun Ev Kaderindir" başrol oyuncuları Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol izleyici ile buluşmak için gün saydıklarını belirttiler. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen "Doğduğun Ev Kaderindir" muhteşem sezon finali TV8 ekranlarında olacak.

Gerçek bir hayat hikayesi!

"Doğduğun Ev Kaderindir", gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

Kaynak: Bültenler

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