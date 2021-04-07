Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi (İbrahim Çelikkol) diziden mi ayrıldı? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden yok, diziden mi çıktı?
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Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi (İbrahim Çelikkol) diziden mi ayrıldı? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden yok, diziden mi çıktı?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi (İbrahim Çelikkol) diziden mi ayrıldı? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden yok, diziden mi çıktı?

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir geçen bölümünde Mehdi vurulmuştu. Dizi severler Mehdi öldü mü? Mehdi neden vuruldu? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölüyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü? Diziden mi çıkacak? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi (İbrahim Çelikkol) diziden mi ayrıldı? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden yok, diziden mi çıktı?

TV8 'in en beğenilen dizilerinden olan Doğduğun Ev Kaderindir'de bugün Mehdi dizide yer almadı. Mehdi'nin vurulmasının ardından İbrahim Çelikkol diziden mi ayrıldı araştırılmaya başlandı. Peki, İbrahim Çelikkol diziden mi çıktı? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden vuruldu? Öldü mü? Detaylar haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ ÖLDÜ MÜ?

Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm 2. fragmanında Mehdi'nin vurulduğu görülüyor. Mehdi yeni bölümde Zeynep'in önüne geçiyor ve onun vurulmasını engelliyor. Bunun ardından Mehdi öldü mü, diziden mi çıkacak merak edilmeye başlandı.

TV8 ekranlarından izleyici ile buluşan dizi, hayranlarının karşısına üzecek bir haberle çıktı. Dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un 31 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümünde vurularak öldürüleceği öğrenildi. İddialı yapımda Mehdi karakterine hayat veren Çelikkol, hikaye gereği kısa süre içinde dizide büyük bir değişim yaşamıştı.

Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi (İbrahim Çelikkol) diziden mi ayrıldı? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden yok, diziden mi çıktı?

Buna göre Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölümü ile İbrahim Çelikkol (Mehdi) diziden ayrılmış oldu.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN Mİ AYRILDI?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol 37. bölüm ile diziye veda etti. Geçtiğimiz haftadaki bölümde Mehdi ölmüştü. Bunun ardından diziye veda ettiği açıklandı.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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