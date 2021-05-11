Doğduğun Ev Kaderindir'in final fragmanı yayınlandı! Barış ve Zeynep evleniyor
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Doğduğun Ev Kaderindir'in final fragmanı yayınlandı! Barış ve Zeynep evleniyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İki sezondur TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, yarın akşam yayınlanacak 43. bölümüyle ekrana veda edecek. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacak olan dizinin son bölümünde Zeynep ve Barış mutlu sona kavuşarak evleniyor.

Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekran macerasını noktalıyor. Doğduğun Ev Kaderindir, 12 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelecek 43. bölümle final yapacak. Dizinin merakla beklenen final fragmanı da yayınlandı.

MUTLU SONLA BİTECEK

Dizinin final bölümüne ise Zeynep ve Barış'ın düğünü damga vuracak. Uzun zamandır aşk yaşayan Zeynep ve Barış, önlerine çıkan tüm engelleri aşarak evleniyor.

Doğduğun Ev Kaderindir'in final fragmanı yayınlandı! Barış ve Zeynep evleniyor

Günler sonra Nuh'un yanına dönen Cemile ise hamile olduğunu öğreniyor. Mutlu sonların yaşanacağı dizide Zeynep yıllardır kayıp olan kardeşine de kavuşuyor.

Doğduğun Ev Kaderindir'in final fragmanı yayınlandı! Barış ve Zeynep evleniyor

REYTİNGLERDE İSTENİLEN BAŞARIYA ULAŞILAMADI

İlk sezonunda reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizi, 2. sezonunda ise Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Masumiyet gibi rakipleriyle reyting yarışına girdi. Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un da vedasının ardından dizi reytinglerde düşüş yaşamıştı. Dizi, son haftalarda Total grubu reytinglerinde ilk 10 program arasına giremeyince final kararı alındı. Aralık 2019'da yayınlanmaya başlayan dizi, 43. bölümle ekran macerasını noktalıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir'in final fragmanı yayınlandı! Barış ve Zeynep evleniyor
Doğduğun Ev Kaderindir'in final fragmanı yayınlandı! Barış ve Zeynep evleniyor
Doğduğun Ev Kaderindir'in final fragmanı yayınlandı! Barış ve Zeynep evleniyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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