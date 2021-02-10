Doğduğun Ev Kaderindir hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Doğduğun Ev Kaderindir dizi çekimleri nerede yapılıyor?
TV 8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Doğduğun Ev Kaderindir nerede çekiliyor? Doğduğun Ev Kaderindir hangi semtte çekiliyor?
Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Doğduğun Ev Kaderindir dizisi nerede çekiliyor? Doğduğun Ev Kaderindir hangi şehirde, hangi ilçede, hangi evde çekiliyor?
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, İstanbul Balat'ta çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul Fatih ilçesinde Balat semtinde yapılmaktadır. Çoğu sahne Balat'ta çekilmiştir. Fakat Balat dışında Şişli, Beşiktaş gibi yerlerde de dizinin çekimleri yapılmaktadır. Bunlara ek olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Üsküdar açıklarındaki balıkçılarda, Üsküdar'dan sahile doğru giderken bir çok mekanda da çekimleri yapılmaktadır.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TV 8 ekranlarında yayınlanıyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER?
Demet Özdemir : Zeynep
İbrahim Çelikkol : Mehdi
Zuhal Gencer : Sakine
Senan Kara : Nermin
Nail Kırmızıgül : Ekrem
Elif Sönmez : Cemile
Hülya Duyar : Sultan
Mehmet Korhan Fırat : Celal
Fatih Koyunoğlu : Nuh
Nurşim Demir : Zeliha
Naz Göktan : Emine
Kazım Sinan Demirer : Bayram
Kayra Zabcı : Yasemin
Helin Kandemir : Kibrit/ Dilara
Emir Talha : Ali
Alp Akar : Remzi
Ali Oğuz Şenol : Tolga
Engin Öztürk : Barış
Hakan Salınmış : Dayı