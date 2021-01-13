Doğduğun Ev Kaderindir Ali Rıza Dayı kim? Doğduğun Ev Kaderindirdeki Dayı Hakan Salınmış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dayı ve Sultan aşık mı olacak?

Çarşamba akşamları TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'e dayı rolünde ünlü oyuncu Hakan Salınmış dahil oldu! İzleyiciler, Doğduğun Ev Kaderindir Dayı kimdir? Doğduğun Ev Kaderindirdeki Dayı Hakan Salınmış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dayı ve Sultan aşık mı olacak? sorularını merak ediyor! İşte detayları!

Çarşamba akşamları TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'e son olarak Barış ve Savaş karakteri dahil olmuştu! Doğduğun Ev Kaderindir Barış karakteriyle Engin Öztürk dahil olmasının ardından şimdi ise dayı rolünde ünlü oyuncu Hakan Salınmış dahil oldu! İzleyiciler, Doğduğun Ev Kaderindir Dayı kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir'deki Dayı Hakan Salınmış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dayı ve Sultan aşık mı olacak? merak etmeye başladı. İşte detaylar!

HAKAN SALINMIŞ KİMDİR?

Hakan Salınmış 3 Nisan 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş bir Türk oyuncudur. 57 yaşındaki Hakan Salınmış çok sayıda film ve dizide rol almıştır.

HAKAN SALINMIŞ FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Sinema

Yıl Başlık Rol Notlar

2001 Fidan Hanım'a Ne Oldu

2004 Hırsız Var!

2006 Çinliler Geliyor

2009 Adab-ı Muaşeret

2009 Kıskanmak

2011 Sen Kimsin?

2014 Göl Zamanı

2014 Bana Masal Anlatma

2015 Kara Bela

2015 Münafık

2015 Zilin Sesi

2016 Güzel İkili

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2016 Seni Seven Ölsün

2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?

2018 Hedefim Sensin

2020 Bayi Toplantısı

Televizyon