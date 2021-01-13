Doğduğun Ev Kaderindir Ali Rıza Dayı kim? Doğduğun Ev Kaderindirdeki Dayı Hakan Salınmış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dayı ve Sultan aşık mı olacak?
Çarşamba akşamları TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'e dayı rolünde ünlü oyuncu Hakan Salınmış dahil oldu! İzleyiciler, Doğduğun Ev Kaderindir Dayı kimdir? Doğduğun Ev Kaderindirdeki Dayı Hakan Salınmış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dayı ve Sultan aşık mı olacak? sorularını merak ediyor! İşte detayları!
Çarşamba akşamları TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'e son olarak Barış ve Savaş karakteri dahil olmuştu! Doğduğun Ev Kaderindir Barış karakteriyle Engin Öztürk dahil olmasının ardından şimdi ise dayı rolünde ünlü oyuncu Hakan Salınmış dahil oldu! İzleyiciler, Doğduğun Ev Kaderindir Dayı kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir'deki Dayı Hakan Salınmış kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dayı ve Sultan aşık mı olacak? merak etmeye başladı. İşte detaylar!
HAKAN SALINMIŞ KİMDİR?
Hakan Salınmış 3 Nisan 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş bir Türk oyuncudur. 57 yaşındaki Hakan Salınmış çok sayıda film ve dizide rol almıştır.
HAKAN SALINMIŞ FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Sinema
- Yıl Başlık Rol Notlar
- 2001 Fidan Hanım'a Ne Oldu
- 2004 Hırsız Var!
- 2006 Çinliler Geliyor
- 2009 Adab-ı Muaşeret
- 2009 Kıskanmak
- 2011 Sen Kimsin?
- 2014 Göl Zamanı
- 2014 Bana Masal Anlatma
- 2015 Kara Bela
- 2015 Münafık
- 2015 Zilin Sesi
- 2016 Güzel İkili
- 2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
- 2016 Seni Seven Ölsün
- 2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
- 2018 Hedefim Sensin
- 2020 Bayi Toplantısı
Televizyon
- 1993-96 Ferhunde Hanımlar Mehmet
- 1998 Çiçeği Büyütmek
- 2000 Bizim Evin Halleri Civan Civelek
- 2003 Kasabanın İncisi Çil Mahmut
- 2003 Pilli Bebek Müdür Mini dizi
- 2003 Ablam Böyle İstedi Hulki
- 2004 Sevinçli Haller
- 2005 Kadın Her Zaman Haklıdır
- 2006 Hisarbuselik Hacı Yalvaç
- 2006 Yalancı Yarim Sami
- 2006 Aliye Hadi
- 2008 Son Ağa Orhan
- 2009-12 Deniz Yıldızı Ahmet
- 2010-13 Çocuklar Duymasın Bora
- 2013 Sevdaluk Hayati Özbalcı
- 2014-15 Şeref Meselesi Hakkı
- 2015-16 Muhteşem Yüzyıl Kösem Lala Mehmet Paşa
- 2016-17 Vatanım Sensin Eşref Paşa
- 2017 Aslan Ailem Vedat
- 2019 Tek Yürek Belediye başkanı
- 2019 Jet Sosyete Yalçın 45. bölüm
- 2020 Ramo Süleyman 2. bölüm
- 2020 İyi Günde Kötü Günde Halil