Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları!

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerinde yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları!

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BİTİYOR MU?

Doğduğun Ev Kaderindir senaristi Eylem Canpolat, diziden ayrılıyor. Aynı zamanda Sefirin Kızı senaryosu için anlaşan Canpolat, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılıyor. İzleyiciler Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu? gibi sorular sormaya başladı. Dizi reytinglerde yüksekte olması sebebiyle devam edecektir. Doğduğun Ev Kaderindir final yapmayacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Doğduğun Ev Kaderindir 26. bölümü ile Çarşamba, saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlandı. 27. bölüm fragmanı ile dikkat çeken yapım Çarşamba akşamı TV8'de.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Zeynep - Demet Özdemir

Mehdi - İbrahim Çelikkol

Sakine - Zuhal Gencer

Nermin - Senan Kara

Ekrem - Nail Kırmızıgül

Faruk - Engin Hepileri

Cemile - Elif Sönmez

Sultan - Hülya Uyar

Nuh - Fatih Koyunoğlu

Müjgan - Zeynep Kumral

Kibrit - Helin Kandemir