Doğduğun ev kaderindir 9. bölüm izle. Doğduğun ev kaderindir full bölüm izle. Doğduğun ev kaderindir 10. bölüm fragman izle.
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Doğduğun ev kaderindir 9. bölüm izle. Doğduğun ev kaderindir full bölüm izle. Doğduğun ev kaderindir 10. bölüm fragman izle.

Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen, Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı TV 8'in iddialı dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 9. bölümüyle sizlerle...

11.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:16
Doğduğun ev kaderindir 9. bölüm izle. Doğduğun ev kaderindir full bölüm izle. Doğduğun ev kaderindir 10. bölüm fragman izle.

Başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, zorlu hayatın içinde birbirine tutunmaya çalışan iki aşığı gözler önüne serecek. Beklenen dizinin yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor. Doğduğun Ev Kaderindir 9 bölüm full izleme ve 10 bölüm fragmanı sizlerle.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 9. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 10. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NE?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun, Camdaki Kız kitabından esinlenerek televizyona uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkıyor. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir yer alırken, yapımını OGM Pictures'ın yürütüyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı ise senaryosunu kaleme alıyor.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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