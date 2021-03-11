Doğduğun Ev Kaderindir 36. Bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir 36. Bölüm full HD izle! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle!

TV8 'in sevilen dizilerinden Doğduğun Ev Kaderindir, bu akşam 35. bölümü ile ekranlara geldi. İzleyicilerimiz yeni bölüm fragmanını araştırıyor! Doğduğun Ev Kaderindir 36. Bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir 36. Bölüm full HD izle! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR GERÇEK HİKAYE NEDİR?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep'in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi'nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep'in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk'tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi'ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

Zeynep'in okulundan birinci olarak mezun olmasının ve Mehdi ile evlenmesinin ardından mutlu günleri kısa sürecektir. Zeynep'in genç, başarılı, yakışıklı bir avukatın şirketinde işe başlaması ve geç saatlere kadar çalışması Mehdi'nin kıskançlık krizi yaşamasına neden olacaktır. Mehdi içine girdiği bu duygu durumu karşısında akıllıca düşünememektedir. Bir gün Zeynep'in işe gitmemesini engellemek için kapıyı kilitler. Ancak Zeynep kapıyı kırar. Mehdi'nin gözündeki öfkeyi görür ve anında boşanma kararı alır. Her ne kadar aşık olsa da Zeynep ve Mehdi boşanır. İkilinin boşanması, sorun yaşamalarını engellemez. Mehdi Zeynep'in etrafında olmaya, onu takip etmeye devam eder. Zeynep uzaklaştırma kararı alsa da Mehdi, Zeynep'i bulur ve kaçırır. Hikayede neler yaşanacağı önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM İZLE!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!