Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta?

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ!

Zeynep'in eski acıları Mehdi'nin kapısına getirdiği Bayram ile tekrar su yüzüne çıkar. Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için zor bir seçim yapması gerekir. Mehdi'nin Barış paranoyası arttıkça Zeynep'in hayatına müdahil olabilmek için yeni yollar bulmaya çalışır. Bu konudaki en büyük destekçisi yine Sakine olacaktır. Barış ve Nermin'in ise Mehdi konusundaki endişeleri büyür. Mehdi'nin alacağı sürpriz karar tüm ev halkını etkileyecektir. Cemile ve Nuh yeni hayatlarına başlamaya çalışırken Müjgan da bir süre Erzurum'a gitmeyi düşünür. Bu sırada Mehdi'nin Bayram'ı kendi evine getirişi ile gerilim artar. Zeynep işi için canla başla çalışırken Bulgaristan'da görülecek davanın tarihi de gelip çatmıştır. Ancak bu durum Mehdi'nin büyüyen kıskançlığıyla baş etmesini zorlaştırır. Tüm bunlar olurken Burhan'ın atacağı adımla hiç kimsenin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Doğduğun Ev Kaderindir Çarşamba akşamı saat 20:00'da TV 8 ekranlarında yer almaktadır. Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?