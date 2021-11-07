Doğaya dikkat çekmek için keçiboynuzundan gelinlik tasarladı

Kentte faaliyet gösteren bir gelinlikçi, doğaya dikkat çekmek amacıyla sokak defilesi düzenledi. Daha önce koronavirüse dikkat çekmek için 'sosyal mesafeli gelinlik' tasarlayan firma, bu defa keçiboynuzu meyvesi, çuval, palmiye ağacı, pampas otu, ardıç meyvesi ve yaprağı, limon yaprağı, kozalak ve stevia yaprağından gelinlik, büstiyer ve elbise tasarladı. Ağaç, meyve ve yapraklardan üretilen sonbahar kreaksiyonu, sokak defilesiyle bölge halkının beğenisine sunuldu.

Yapraklardan oluşan elbiseyi giyen yabancı mankenler ise kıyafeti taşımaktan mutluluk duyduklarını ve doğanın korunması gerektiğini ifade etti.