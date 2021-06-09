Doğaya 30.000 Adet Keklik Salındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğaya 30.000 Adet Keklik Salındı

Doğaya 30.000 Adet Keklik Salındı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Aydın Baruş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Çörtük Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Tabiat Parkında süne, kene, çekirge ve tarım...

Vali Aydın Baruş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Çörtük Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Tabiat Parkında süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele amacıyla doğaya kınalı keklik salımı gerçekleştirdiler.

Keklik salımınım ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ahmet Çörtük yaptığı konuşmada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz olarak doğaya yaban hayvanı salımı programı kapsamında bugüne kadar Malatya ilimize 30. 000 adet keklik bıraktık. Bugüne kadar toplam 165. 000 adet keklik ürettik. Keklik, özellikle tarım zararlılarıyla mücadelede en iyi mücadele yöntemidir. Keklikler bu biyolojik mücadelenin kilit noktasında bulunuyor. Bu keklikleri doğal ortamına bırakarak hem zararlılarla mücadele ediyoruz hem de popülasyonun devamını sağlıyoruz" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç; "Doğal dengeyi muhafaza etmek, doğal çeşitliliği, biyolojik çeşitliliği korumak ve bunun biyolojik mücadelesini yapmak temel amaçlarımızdan biridir. Bu açıdan keklik, hem insan sağlığı hem bitki sağlığı hem de hayvan sağlığı için son derece önemli bir mücadele aracımızdır. Bu açıdan doğadaki kekliklerin popülasyonunun varlığı hem insan sağlığı açısından kenenin ortadan kaldırılması, sünenin ortadan kaldırılması önemli bir sonuç olarak ortaya çıkacaktır. Bu açıdan Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" dedi.

Vali Aydın Baruş burada yapmış olduğu konuşmada; "Her yıl kınalı keklik Malatya ve çevre illerimizin doğasına bırakıyoruz. Yaban hayatı bizim için çok önemli, yaban hayatını korumak çok önemli. Çünkü yaban hayatında her canlının bir fonksiyonu var. Kekliklerin fonksiyonu da doğadaki zararlı böcekleri tüketme anlamında tarım ürünlerine zarar veren veya ağaçlara zarar veren canlıları tüketme anlamında önemli yeri var. Ayrıca doğaya ayrı bir neşe katıyorlar.

Doğayı çok iyi korumamız lazım. Her fonksiyonu ile birlikte korumak lazım. Ağacıyla, bitkisiyle ve içinde yaşayan canlıları ile korumamız lazım. Bunun içinde bu konuda çok dikkat etmemiz gerek. Vatandaşlarımıza burada ricada bulunmak istiyorum. Doğal hayatla birlikte neşemizi, yaşama sevincimizi hissedebiliyoruz. Sadece beton binaların içerisinde sığınarak kafes gibi yerlerde hayatımızı sürdürerek hayat neşemizi sürekli kılamayız. Onun için doğaya önem verelim, hayvanları korumaya önem verelim. Bu organizasyonda doğal hayatın önemi hakkında umarım bizlere önemli mesajlar vermiştir" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Selçuk Balcı Funda Eryiğit
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğaya 30.000 Adet Keklik Salındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 22:39:40. #1.13#

title