Doğanyol'da 9 mahallede asfalt çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Doğanyol Belediyesi, 9 mahalleyi kapsayan grup yollarında asfaltlama çalışması yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Doğanyol Belediyesi, 9 mahalleyi kapsayan grup yollarında asfaltlama çalışması yapıyor.

Doğanyol Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede hummalı bir çalışma yürüten ekipler, yolların daha konforlu olması için asfalt serimi yapmaya devam ediyor.

Ekipler Konurtay, Poyraz, Bahramlı, Akkent, Yalınca, Ulutaş, Mezra, Yeşilköy ve Gevheruşağı mahallerinde asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor.

Yapılan altyapı çalışması sonrasında ikinci kat asfalt serimi yapıldı.

Çalışmaları inceleyen Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, ilçede yol konforunu artırma adına çalışmaların yoğunlaştırılarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine